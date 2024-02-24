Ингредиенты нужны самые простые. Такие рогалики точно получатся вкусными.

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Рогалики на сметане

  • Время: 2 часа
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. В миску высыпьте просеянную муку, соль и ванилин. Туда же добавьте охлажденное масло, нарезанное брусочками. Быстро перетрите все руками до образования крошки.
  2. В эту смесь добавьте сметану, перемешайте ложкой и соберите тесто в шар.
  3. Разделите тесто пополам, а затем каждую половину – еще на 4 части. Сформируйте шарики, разместите их на большой тарелке, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 – 60 минут.
  4. Измельчите орехи, смешайте их с сахаром. Достаньте шарики из теста, раскатайте в круглые пласты, нарежьте на сегменты. Каждый сегмент смажьте повидлом, сверху посыпьте орехами с сахаром.
  5. Сверните рогалики, начиная от широкого конца к середине, сверните в форме подковы. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 – 25 минут. Во время подачи на стол посыпьте сахарной пудрой.