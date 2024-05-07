Вкусняшка из нашего детства: проверенный рецепт роскошных рогаликов с повидлом

7 мая 2024, 15:17
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Источник:

Shuba

Вкусные рогалики с повидлом – любимая выпечка для многих еще с детства. Приготовьте их по этому рецепту – выпечка получится точно, как у мамы.

Для рогаликов лучше брать густое варенье или джем. Так начинка точно не вытечет.

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Рогалики с повидлом

  • Время: 1 час
  • Порций: 10
Ингредиенты для теста:
– 300 граммов муки;
– 150 граммов масла 73%;
– 2 яйца;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 45 граммов молока 2,5%;
– 1 грамм соли;
– 50 граммов сахара.
Для начинки:
– 200 граммов повидла.

Приготовление:

  1. Порубите масло с мукой. Добавьте сахар, желтки и разведенные в теплом молоке дрожжи. Вымешайте до однородной массы. Поставьте на час в теплое место.
  2. Выложите тесто на посыпанную мукой доску. Раскатайте, порежьте на квадраты, наложите на них повидло и сверните рогалики.
  3. Выложите рогалики на смазанный маслом противень. Смажьте тесто белком и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут.
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Автор: Ольга Котів