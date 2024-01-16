Лучшие сладости детства: готовим бюджетные рогалики с вареньем

16 января 2024, 10:52
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Источник:

anny.cooking

Приготовьте вкусные и сладкие рогалики с вареньем. С этим пошаговым рецептом обязательно все получится.

Для рогаликов нужны только самые простые ингредиенты. Начинка может быть совершенно по вашему вкусу.

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Сладкие рогалики с детства

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 10

Ингредиенты:
– 100 миллилитров теплого молока;
– 70 граммов сахара;
– ваниль;
– 7 граммов сухих дрожжей;
– 2 яйца;
– 200 граммов растопленного масла;
– 500 – 550 граммов муки.

Начинка:
– густое варенье или повидло;
– маковая начинка;
– сахар и корица;
– 1 яйцо для смазки.

Приготовление:

  1. Замесите тесто из всех нужных для него ингредиентов. Оно должно быть гладким и не липнуть к рукам. Оставьте тесто на 1,5 – 2 часа подойти.
  2. Тесто разделите на 6 равных частей. Из каждого сформируйте шарик и раскатайте его в большой тонкий круг на присыпанной мукой поверхности. Разделите круг на 16 равных частей, выложите немного начинки на каждую и заверните рогалики.
  3. Получившиеся рогалики выложите на пергамент и оставьте подойти на 30 минут. Перед выпеканием смажьте яйцом и присыпьте сахаром.
  4. Выпекайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 минут.

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Автор: Ольга Котів