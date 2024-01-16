Для рогаликів потрібні лише найпростіші інгредієнти. Начинка ж може бути абсолютно на ваш смак.

Варто спробувати Значно кращі, ніж відомі бейгли: простий рецепт найвідомішої турецької випічки

Солодкі рогалики з дитинства

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів теплого молока;

– 70 грамів цукру;

– ваніль;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 2 яйця;

– 200 грамів розтопленого масла;

– 500 – 550 грамів борошна. Начинка:

– густе варення чи повидло;

– макова начинка;

– цукор і кориця;

– 1 яйце для змащування.

Приготування:

Замісіть тісто з усіх потрібних для нього інгредієнтів. Воно має бути гладеньке і не липнути до рук. Залиште тісто на 1,5 – 2 години підійти. Тісто поділіть на 6 рівних частин. З кожної сформуйте кульку і розкачайте її у велике тонке коло на присипаній борошном поверхні. Поділіть коло на 16 рівних частин, викладіть трішки начинки на кожну та загорніть рогалики. Сформовані рогалики викладіть на пергамент та залиште підійти на 30 хвилин. Перед випіканням змастіть яйцем і присипте цукром. Випікайте рогалики при 190 градусах 13 – 15 хвилин.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати справжню турецьку пахлаву. Для неї навіть не треба замішувати тісто.