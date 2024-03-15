Простая идея идеального завтрака: готовим роллини из готового теста – вкуснее, чем в магазине

15 марта 2024, 01:14
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Источник:

tastystories.feed

Роллини с мясной начинкой – идеальная идея для быстрого завтрака. Ведь для них даже не нужно замешивать тесто.

В этом рецепте используется тесто фило. Его можно приобрести практически в любом супермаркете.

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Роллини с мясной начинкой из фило

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм мясного фарша;
– 1 большая луковица;
– 6 листов теста фило;
– 40 граммов масла;
– 1 желток;
– кунжут по вкусу;
– 200 граммов твердого сыра;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка приправы к мясу.

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш с нарезанным луком ориентировочно 15 минут.
  2. Добавьте соль и приправу к мясу.
  3. Один лист фило смажьте растопленным сливочным маслом.
  4. С двух сторон выложите начинку и посыпьте ее натертым сыром.
  5. Заверните начинку в рулетики с обеих сторон к середине.
  6. Смажьте желтком и сразу же посыпьте кунжутом. ️
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
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Автор: Ольга Котів