У цьому рецепті використовується тісто філо. Його можна придбати практично в будь-якому супермаркеті.

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Роліні з м'ясною начинкою з філо

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Обсмажте фарш з нарізаною цибулею орієнтовно 15 хвилин.
  2. Додайте сіль та приправу до м'яса.
  3. Один лист філо змастіть розтопленим вершковим маслом.
  4. З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром.
  5. Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини.
  6. Змастіть жовтком і одразу ж посипте кунжутом. ️
  7. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.