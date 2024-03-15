У цьому рецепті використовується тісто філо. Його можна придбати практично в будь-якому супермаркеті.
Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"
Роліні з м'ясною начинкою з філо
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Обсмажте фарш з нарізаною цибулею орієнтовно 15 хвилин.
- Додайте сіль та приправу до м'яса.
- Один лист філо змастіть розтопленим вершковим маслом.
- З двох боків викладіть начинку та посипте її натертим сиром.
- Загорніть начинку в рулетики з обох боків до середини.
- Змастіть жовтком і одразу ж посипте кунжутом. ️
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.