В этом рецепте используется тесто фило. Его можно приобрести практически в любом супермаркете.

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Роллини с мясной начинкой из фило

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Обжарьте фарш с нарезанным луком ориентировочно 15 минут.
  2. Добавьте соль и приправу к мясу.
  3. Один лист фило смажьте растопленным сливочным маслом.
  4. С двух сторон выложите начинку и посыпьте ее натертым сыром.
  5. Заверните начинку в рулетики с обеих сторон к середине.
  6. Смажьте желтком и сразу же посыпьте кунжутом. ️
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.