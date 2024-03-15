В этом рецепте используется тесто фило. Его можно приобрести практически в любом супермаркете.
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Роллини с мясной начинкой из фило
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Обжарьте фарш с нарезанным луком ориентировочно 15 минут.
- Добавьте соль и приправу к мясу.
- Один лист фило смажьте растопленным сливочным маслом.
- С двух сторон выложите начинку и посыпьте ее натертым сыром.
- Заверните начинку в рулетики с обеих сторон к середине.
- Смажьте желтком и сразу же посыпьте кунжутом. ️
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.