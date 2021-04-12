С начала 2021 года в Украине стремительно начали расти цены на продукты. Подорожало почти все: начиная от подсолнечного масла и овощей, заканчивая мясом и крупами. Но эксперты уверяют, что роста цен избежать было невозможно.

Мы выяснили, при чем здесь инфляция, почему в стране повышаются цены на продукты и какие факторы на это влияют.

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Что с ценами на продукты сейчас

Еще в начале марта Госстат отчитался, что в феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года – на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года – на 7,5%.

За февраль больше всего подорожало масло подсолнечное – на 7,6%, овощи – на 6,3%, сахар – на 5,5%, фрукты – на 3,5%, хлеб – на 2,8%, цены на мясо выросли на 1,2%.



Цены на мясные продукты выросли / Фото Shutterstock

Например, в январе 2020 года средняя цена бутылки масла составляла 31,28 гривны, а в начале марта 2021 года уже выросла до 47,54 гривны. Яйца стоили 26,62 гривны, сейчас – 39,39 грн, куриное бедро в начале 2020 года стоило 68,44 гривны, сейчас – 81,90 гривны.

Впрочем, ситуация с ценами, которая сложилась в Украине, не уникальна. Инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает, что это общемировой тренд. Резкий рост стоимости продуктов питания сейчас захватил развивающиеся страны. С одной и той же проблемой сталкиваются в России и Бразилии, Турции.

Почему растут цены

Мы расспросили экспертов о том, что же влияет на подорожание продукции. Оказалось, что факторов влияния достаточно много: от роста цен на электроэнергию до повышения стоимости комбикормов и затрат на логистику. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии 24 каналу отметил, что неурожаи и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире.



Подорожание цен на продукты / Фото Pexels

Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масличных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке.

Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличил стоимость мяса и яиц. Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание топлива, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках. Чем дольше хранится продукция, тем больше приходится платить за ее хранение,

– поясняет эксперт.

Александр Шигаев, ведущий специалист по птицеводству AVA Group, эксперт Ассоциации животноводов Украины, говорит, что подорожание мяса произошло вследствие значительного поднятия цен на сырье для кормов: кукуруза, пшеница, соя, масло. Сейчас себестоимость одного килограмма мяса бройлера на рынке в живом весе держится на уровне 35 гривен, а цены на живую курицу тоже на уровне 35–36 гривен, то есть производителям приходится балансировать почти на нуле.

Ситуация с ценой на мясо бройлера от производителей такая: январь 2021 года – реализационная цена была на уровне 32 гривен за 1 килограмм живого веса бройлера (на перерабатывающих заводах), в феврале-марте реализационная цена уже была на уровне 38–39 гривен живого веса бройлера или 51–54 гривны за 1 килограмм в убойном весе тушки,

– говорит Шигаев.

Будут ли цены расти и дальше

Александр Хмелевский говорит, что в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их нужно будет быстро реализовывать. Однако цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая. Тем не менее, и осенью, хотя цены сезонно несколько снизятся, они будут значительно выше уровня 2020 года.



Тенденция к росту цен на продукты будет сохраняться / Фото Unsplash

Ожидаются, что в течение 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%. Особенно рост может коснуться муки, круп, макаронных изделий, сахара, масла, яиц. В этих группах товаров по итогам 2021 года рост цен может достичь 100% и выше,

– рассказывает эксперт.

Шигаев уверяет, что подорожания мяса не будет до конца апреля, но в начале мая будет незначительное повышение цен в связи с повышенным спросом из-за окончания поста и празднования Пасхи.

По предварительным расчетам Института аграрной экономики, если в 2019 отрасль животноводства сработала на грани убыточности (0,1 %), то в 2020 году стала совсем убыточной – уровень рентабельности составил -4,7 %.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, говорит, что тенденция к росту цен на продукты питания в Украине будет сохраняться и в дальнейшем. В среднем к новому урожаю овощи будут дорожать на 5–6%. Поэтому картофель старого урожая, который сейчас стоит 11–12 гривен, может прибавить в цене еще 60–70 копеек.

Капуста, морковь, лук, которые занимают ценовую позицию в среднем от 5 до 7 гривен, могут подорожать на 40–50 копеек. Будет дорожать и мясо. Так, свинина может прибавить в цене до 10% и будет стоить до 150 гривен за килограмм.

Причиной является подорожание сырья. На отечественном рынке ощущается его нехватка из-за стремительного сокращения поголовья скота в промышленном секторе,

– объясняет Марчук.

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Поэтому эксперты говорят, что повышения цен в ближайшее время избежать не удастся, ведь иначе предприниматели просто будут работать в убыток. Издержки производителей растут, а долговременный карантин лишь усугубляет ситуацию.