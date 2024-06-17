На аромат прибегут соседи: готовим фантастическое варенье из розы
17 июня 2024, 21:42Читати новину українською
Источник:Shuba
Обязательно попробуйте в этом году приготовить варенье из розы. Оно станет отличным дополнением к вашим вкусным завтракам.
Также розовое варенье прекрасно подходит для наполнения пончиков. Оно точно понравится вашим близким.
Стоит попробовать Вишня в шоколаде: готовим идеальное варенье, которое понравится каждому
Розовое варенье
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 3 стакана воды;
– 150 граммов лепестков розы;
– 50 граммов пектина;
– 4 стакана сахара;
– 0,25 стакана лимонного сока;
– 0,5 чайной ложки розовой воды.
Приготовление:
- Смешайте воду или несладкий сок с лепестками роз в кастрюле. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Кипятите, не накрывая, 5 минут, после чего снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять 10 минут.
- Добавьте пектин. Снова доведите до кипения, постоянно помешивая. Добавьте сахар, дайте смеси закипеть и кипятите 1 минуту.
- Снимите с огня, быстро снимите пену, добавьте лимонный сок и розовую воду. Разлейте в продезинфицированные банки и дайте застыть. Храните варенье из роз в холодильнике до одного месяца.