Також трояндове варення ідеально пасує для наповнення пончиків. Воно точно сподобається вашим близьким.
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Трояндове варення
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте воду або несолодкий сік з пелюстками троянд у каструлі. Доведіть до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи. Кип'ятіть, не накриваючи, 5 хвилин, після чого зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.
- Додайте пектин. Знову доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте цукор, дайте суміші закипіти та кип'ятіть 1 хвилину.
- Зніміть з вогню, швидко зніміть піну, додайте лимонний сік і трояндову воду. Розлийте в продезінфіковані банки та дайте застигнути. Зберігайте варення з троянд у холодильнику до одного місяця.