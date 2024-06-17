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Трояндове варення

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте воду або несолодкий сік з пелюстками троянд у каструлі. Доведіть до кипіння на середньому вогні, періодично помішуючи. Кип'ятіть, не накриваючи, 5 хвилин, після чого зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте постояти 10 хвилин.
  2. Додайте пектин. Знову доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Додайте цукор, дайте суміші закипіти та кип'ятіть 1 хвилину.
  3. Зніміть з вогню, швидко зніміть піну, додайте лимонний сік і трояндову воду. Розлийте в продезінфіковані банки та дайте застигнути. Зберігайте варення з троянд у холодильнику до одного місяця.