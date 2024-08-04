Просто, но максимально вкусно: Эктор показал, как сделать лучшую рубленую котлету из курицы

4 августа 2024, 12:30
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Рубленая котлета всегда вкуснее, чем из обычного фарша. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать ее самой лучшей.

Рубленая котлета идеально сочетается с картофельным пюре. Попробуйте приготовить ее на ужин.

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Рубленая котлета из курицы

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 50 граммов твердого сыра;
– соль, перец, сухой чеснок по вкусу;
– 1 яйцо;
– панировочные сухари или мука по вкусу;
– масло для жарки;

Смотрите, как приготовить рубленую котлету: видео

Приготовление: ⠀

  1. Филе нарежьте небольшими кусочками.
  2. Сыр натрите на крупной терке и добавьте к филе.
  3. Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок.
  4. Добавьте яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешайте.
  5. Жарьте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. ⠀
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Автор: Ольга Котів