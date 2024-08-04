Просто, но максимально вкусно: Эктор показал, как сделать лучшую рубленую котлету из курицы
4 августа 2024, 12:30Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Рубленая котлета всегда вкуснее, чем из обычного фарша. Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать ее самой лучшей.
Рубленая котлета идеально сочетается с картофельным пюре. Попробуйте приготовить ее на ужин.
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Рубленая котлета из курицы
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 1 куриное филе;
– 50 граммов твердого сыра;
– соль, перец, сухой чеснок по вкусу;
– 1 яйцо;
– панировочные сухари или мука по вкусу;
– масло для жарки;
Смотрите, как приготовить рубленую котлету: видео
Приготовление: ⠀
- Филе нарежьте небольшими кусочками.
- Сыр натрите на крупной терке и добавьте к филе.
- Посолите, поперчите, добавьте сухой чеснок.
- Добавьте яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешайте.
- Жарьте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. ⠀