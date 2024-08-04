Рублена котлета ідеально смакує з картопляним пюре. Спробуйте приготувати її на вечерю.

Варто спробувати Надзвичайно смачні, хоч і без м'яса: рецепт голубців з тертою картоплею

Рублена котлета з курки

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати рублену котлету: відео

Приготування: ⠀

  1. Філе наріжте невеликими шматочками.
  2. Сир натріть на великій тертці й додайте до філе.
  3. Посоліть, поперчіть, додайте сухий часник.
  4. Додайте яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішайте.
  5. Смажте на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. ⠀