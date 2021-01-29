Відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом смачних котлет з курячого філе. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.

Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко пропонує приготувати соковиті рубані котлети у духовці з курячого фаршу з томатно-яблучним соусом, який доповнить ніжний смак котлет.

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Рецепт рубаних котлет

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 5 столових ложок панірувальних сухарів;

– 1/2 чайної ложки лимонної цедри;

– сіль та перець.

Інгредієнти для соусу:

– 1 томат;

– 1 яблуко;

– 1 зубчик часнику;

– 1-2 столова ложка томатної пасти;

– 50-70 мілілітрів води;

– 2-3 гілочки петрушки;

– сіль та перець.

Для приготування котлет куряче філе подрібніть ножем, перетворюючи його в рубаний фарш. Помийте лимон, натріть цедру на маленькій тертці. Почистіть цибулю, натріть на грубій тертці. У мисці з'єднайте фарш з яйцем, додайте сіль, перець, коріандр, перемішайте. Сформуйте невеликі котлетки, обваляйте у сухарях. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть котлети, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин. Важливо! Не пересушіть котлети. Для приготування соусу помийте томат, наріжте кубиками. Яблуко помийте, натріть на грубій тертці зі шкіркою. Подрібніть часник. Помийте петрушку. У каструлю з водою викладіть томат, яблуко, додайте часник, томатну пасту, гілочки петрушки, сіль, перець, тушкуйте протягом 3 хвилин. Готовий соус подрібніть блендером до однорідної консистенції. Готові котлети викладіть на тарілку. Подавайте з томатно-яблучним соусом. Смачного!

Рубані котлети з курячого філе – рецепт від Євгена Клопотенка у відео: