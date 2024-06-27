Внешний вид этого десерта вас удивит. Блины будут розовыми и очень красивыми.
Будет вкусно Можно даже тем, кто на диете: готовим невероятно нежный клубничный десерт
Рулет из блинов
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Смотрите, как готовить рулет из блинов: видео
Приготовление:
- Соедините яйцо, сахар, соль, муку и крахмал. Добавьте молоко, масло, краситель и перемешайте до однородности.
- Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон. Главное, не передержите, чтобы они не потеряли свой цвет.
- Для крема взбейте миксером до загустения крем-сыр, пудру, сливки и сок лимона.
- Дайте блинам остыть и соберите 1 большой или 2 небольших рулета. Положите блины в ряд один на один, смажьте кремом, подверните края и плотно заверните в рулет.
- Оберните рулет пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл. Украсьте кремом, кокосовой стружкой, свежими ягодами, фруктами, мятой и подавайте к столу.