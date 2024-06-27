Зовнішній вигляд цього десерту вас здивує. Млинці будуть рожевими та дуже гарними.

Буде смачно Можна навіть тим, хто на дієті: готуємо неймовірно ніжний полуничний десерт

Рулет з млинців

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як готувати рулет з млинців: відео

Приготування:

  1. З'єднайте яйце, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додайте молоко, олію, барвник та перемішайте до однорідності.
  2. Смажте млинці на середньому вогні з обох боків. Головне, не перетримайте, щоб вони не втратили свій колір.
  3. Для крему збийте міксером до загущення крем-сир, пудру, вершки та сік лимона.
  4. Дайте млинцям охолонути та зберіть 1 великий або 2 невеликих рулети. Покладіть млинці в рядок один на один, змастіть кремом, підверніть краї та щільно загорніть в рулет.
  5. Обгорніть рулет харчовою плівкою та поставте в холодильник на декілька годин, щоб крем застиг. Прикрасьте кремом, кокосовою стружкою, свіжими ягодами, фруктами, м'ятою та подавайте до столу.