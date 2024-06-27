Зовнішній вигляд цього десерту вас здивує. Млинці будуть рожевими та дуже гарними.
Буде смачно Можна навіть тим, хто на дієті: готуємо неймовірно ніжний полуничний десерт
Рулет з млинців
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати рулет з млинців: відео
Приготування:
- З'єднайте яйце, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додайте молоко, олію, барвник та перемішайте до однорідності.
- Смажте млинці на середньому вогні з обох боків. Головне, не перетримайте, щоб вони не втратили свій колір.
- Для крему збийте міксером до загущення крем-сир, пудру, вершки та сік лимона.
- Дайте млинцям охолонути та зберіть 1 великий або 2 невеликих рулети. Покладіть млинці в рядок один на один, змастіть кремом, підверніть краї та щільно загорніть в рулет.
- Обгорніть рулет харчовою плівкою та поставте в холодильник на декілька годин, щоб крем застиг. Прикрасьте кремом, кокосовою стружкою, свіжими ягодами, фруктами, м'ятою та подавайте до столу.