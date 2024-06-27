Вкуснее чем торт: элементарный рецепт сказочного рулета из блинов

27 июня 2024, 20:55
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Источник:

yummy.lera

Из блинов можно приготовить вкуснейший рулет. Он вполне может заменить торт на праздничном столе.

Внешний вид этого десерта вас удивит. Блины будут розовыми и очень красивыми.

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Рулет из блинов

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты для блинов:
– 1 яйцо;
– 10 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 35 граммов муки;
– 35 граммов кукурузного крахмала;
– 200 миллилитров молока;
– 20 миллилитров растительного масла;
– краситель или свекольный сок.
Для крема:
– 400 граммов крем-сыра;
– 40 миллилитров сливок 33%;
– 40 граммов сахарной пудры;
– 1 чайная ложка лимонного сока.

Смотрите, как готовить рулет из блинов: видео

Приготовление:

  1. Соедините яйцо, сахар, соль, муку и крахмал. Добавьте молоко, масло, краситель и перемешайте до однородности.
  2. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон. Главное, не передержите, чтобы они не потеряли свой цвет.
  3. Для крема взбейте миксером до загустения крем-сыр, пудру, сливки и сок лимона.
  4. Дайте блинам остыть и соберите 1 большой или 2 небольших рулета. Положите блины в ряд один на один, смажьте кремом, подверните края и плотно заверните в рулет.
  5. Оберните рулет пищевой пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл. Украсьте кремом, кокосовой стружкой, свежими ягодами, фруктами, мятой и подавайте к столу.

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Автор: Ольга Котів