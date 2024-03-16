Самое вкусное блюдо из курицы с минимумом усилий: готовим сочные рулетики со шпинатом

16 марта 2024, 14:26
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Источник:

nataliia_zhuk_cooking

Даже всем привычную курицу можно приготовить по-особенному. Попробуйте воспользоваться этим рецептом рулетиков со шпинатом.

Блюдо получится нежным и ароматным. Оно подойдет к абсолютно любому гарниру.

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Куриное филе с сыром запеченное в духовке

  • Время: 1 час + 2 часа на замерзание
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 куриные грудки;
– приправы для курицы по вкусу;
– 250 граммов сыра;
– 200 граммов шпината;
– 200 миллилитров сливок 10 – 15%;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 2 яйца;
– 1 стакан сухарей.

Приготовление:

  1. Куриные филе разрежьте на 2 или 3 части. Выложите на пищевую пленку, посыпьте приправой для курицы, в которой уже есть все специи и соль. Накройте пленкой и немного отбейте. Затем переверните, снова посыпьте приправой, накройте пленкой и отбейте.
  2. Наверх мяса выложите нарезанный твердый сыр, сверните в рулет и поставьте примерно на 1 – 2 часа в морозилку.
  3. Тем временем с помощью блендера смешайте шпинат и сливки. Посолите, поперчите по вкусу. Поставьте на огонь и готовьте 3 – 4 минуты после закипания.
  4. Достаньте из холодильника рулет, нарежьте его и понанизывайте кусочки на деревянные шпажки.
  5. Обваляйте рулетики в яйце и панировочных сухарях. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 – 40 минут. Выложите на тарелку и полейте шпинатным соусом.
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Автор: Ольга Котів