Страва вийде ніжною та ароматною. Вона пасуватиме до абсолютно будь-якого гарніру.
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Куряче філе з сиром запечене у духовці
- Час: 1 година + 2 години на замерзання
- Порцій: 4
Приготування:
- Курячі філе розріжте на 2 або 3 частини. Викладіть на харчову плівку, посипте приправою для курки, в якій вже є всі спеції та сіль. Накрийте плівкою і трішки відбийте. Потім переверніть, знову посипте приправою, накрийте плівкою та відбийте.
- Наверх м'яса викладіть нарізаний твердий сир, скрутіть у рулет та поставте приблизно на 1 – 2 години в морозилку.
- Тим часом за допомогою блендера змішайте шпинат та вершки. Посоліть, поперчіть до смаку. Поставте на вогонь та готуйте 3 – 4 хвилини після закипання.
- Дістаньте з холодильника рулет, наріжте його та понанизуйте шматочки на дерев'яні шпажки.
- Обваляйте рулетики в яйці та панірувальних сухарях. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 – 40 хвилин. Викладіть на тарілку та полийте шпинатним соусом.