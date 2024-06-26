Мясо будет сочным и нежным. С ним можно приготовить салаты, сэндвичи, пиццу или просто есть с любым гарниром.
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Рваная говядина
- Время: 30 минут + 6 – 7 часов
- Порций: 6
Смотрите, как готовить рваную говядину: видео
Приготовление:
- Говядину выложите в форму целым куском. Добавьте овощи и специи.
- Сделайте заливку. Если у вас томатная паста, то воды или бульона надо будет давать больше, чем к перетертым томатам. Соли надо столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая.
- Перемешайте все ингредиенты для заливки и вылейте ее в форму. Мясо должно быть полностью покрыто.
- Заверните мясо фольгой в несколько слоев. Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 6 – 7 часов.
- Разберите готовое мясо на волокна и положите в контейнер для хранения.