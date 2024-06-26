Мясо будет сочным и нежным. С ним можно приготовить салаты, сэндвичи, пиццу или просто есть с любым гарниром.

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Рваная говядина

Время : 30 минут + 6 – 7 часов

: 30 минут + 6 – 7 часов Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины;

– 1 луковица;

– 1 головка чеснока;

– сельдерей, морковь, порей по вкусу;

– розмарин или тимьян, чили, душистый перец, лавровый лист по вкусу.

Заливка:

– 100 граммов томатной пасты или 400 миллилитров перетертых томатов;

– вода или бульон, чтобы разбавить пасту и томаты;

– 100 граммов красного вина или 3 – 4 столовые ложки бальзамического уксуса;

– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить рваную говядину: видео

Приготовление:

Говядину выложите в форму целым куском. Добавьте овощи и специи. Сделайте заливку. Если у вас томатная паста, то воды или бульона надо будет давать больше, чем к перетертым томатам. Соли надо столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая. Перемешайте все ингредиенты для заливки и вылейте ее в форму. Мясо должно быть полностью покрыто. Заверните мясо фольгой в несколько слоев. Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 6 – 7 часов. Разберите готовое мясо на волокна и положите в контейнер для хранения.

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