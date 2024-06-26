М'ясо буде соковитим та ніжним. З ним можна приготувати салати, сендвічі, піцу чи просто їсти з будь-яким гарніром.

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Рвана яловичина

Час : 30 хвилин + 6 – 7 годин

: 30 хвилин + 6 – 7 годин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 1 цибулина;

– 1 голівка часнику;

– селера, морква, порей до смаку;

– розмарин або тим'ян, чилі, духмяний перець, лаврове листя до смаку.

Заливка:

– 100 грамів томатної пасти або 400 мілілітрів перетертих томатів;

– вода або бульйон, щоб розбавити пасту і томати;

– 100 грамів червоного вина або 3 – 4 столові ложки бальзамічного оцту;

– сіль, перець до смаку.

Дивіться, як готувати рвану яловичину: відео

Приготування:

Яловичину викладіть у форму цілим шматком. Додайте овочі та спеції. Зробіть заливку. Якщо у вас томатна паста, то води чи бульйону треба буде давати більше, ніж до перетертих томатів. Солі треба стільки, щоб ця рідина була в міру солена. Перемішайте всі інгредієнти для заливки та вилийте її у форму. Мʼясо має бути повністю покрите. Загорніть м'ясо фольгою у декілька шарів. Поставте у розігріту до 150 градусів духовку на 6 – 7 годин. Розберіть готове м'ясо на волокна та покладіть у контейнер для зберігання.

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