М'ясо буде соковитим та ніжним. З ним можна приготувати салати, сендвічі, піцу чи просто їсти з будь-яким гарніром.
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Рвана яловичина
- Час: 30 хвилин + 6 – 7 годин
- Порцій: 6
Дивіться, як готувати рвану яловичину: відео
Приготування:
- Яловичину викладіть у форму цілим шматком. Додайте овочі та спеції.
- Зробіть заливку. Якщо у вас томатна паста, то води чи бульйону треба буде давати більше, ніж до перетертих томатів. Солі треба стільки, щоб ця рідина була в міру солена.
- Перемішайте всі інгредієнти для заливки та вилийте її у форму. Мʼясо має бути повністю покрите.
- Загорніть м'ясо фольгою у декілька шарів. Поставте у розігріту до 150 градусів духовку на 6 – 7 годин.
- Розберіть готове м'ясо на волокна та покладіть у контейнер для зберігання.