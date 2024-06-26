Просто тает во рту: готовим роскошную рваную говядину в духовке

26 июня 2024, 16:59
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Источник:

evgeniakarpa

Рваная говядина является ингредиентом многих ресторанных блюд. Однако ее очень просто приготовить дома.

Мясо будет сочным и нежным. С ним можно приготовить салаты, сэндвичи, пиццу или просто есть с любым гарниром.

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Рваная говядина

  • Время: 30 минут + 6 – 7 часов
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм говядины;
– 1 луковица;
– 1 головка чеснока;
– сельдерей, морковь, порей по вкусу;
– розмарин или тимьян, чили, душистый перец, лавровый лист по вкусу.
Заливка:
– 100 граммов томатной пасты или 400 миллилитров перетертых томатов;
– вода или бульон, чтобы разбавить пасту и томаты;
– 100 граммов красного вина или 3 – 4 столовые ложки бальзамического уксуса;
– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить рваную говядину: видео

Приготовление:

  1. Говядину выложите в форму целым куском. Добавьте овощи и специи.
  2. Сделайте заливку. Если у вас томатная паста, то воды или бульона надо будет давать больше, чем к перетертым томатам. Соли надо столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая.
  3. Перемешайте все ингредиенты для заливки и вылейте ее в форму. Мясо должно быть полностью покрыто.
  4. Заверните мясо фольгой в несколько слоев. Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 6 – 7 часов.
  5. Разберите готовое мясо на волокна и положите в контейнер для хранения.

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Автор: Ольга Котів