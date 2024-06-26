Просто тает во рту: готовим роскошную рваную говядину в духовке

Рваная говядина является ингредиентом многих ресторанных блюд. Однако ее очень просто приготовить дома.

Мясо будет сочным и нежным. С ним можно приготовить салаты, сэндвичи, пиццу или просто есть с любым гарниром.

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Рваная говядина

Время : 30 минут + 6 – 7 часов

: 30 минут + 6 – 7 часов Порций: 6

– 1 килограмм говядины;– 1 луковица;– 1 головка чеснока;– сельдерей, морковь, порей по вкусу;– розмарин или тимьян, чили, душистый перец, лавровый лист по вкусу.– 100 граммов томатной пасты или 400 миллилитров перетертых томатов;– вода или бульон, чтобы разбавить пасту и томаты;– 100 граммов красного вина или 3 – 4 столовые ложки бальзамического уксуса;– соль, перец по вкусу.

Смотрите, как готовить рваную говядину: видео

Приготовление:

Говядину выложите в форму целым куском. Добавьте овощи и специи. Сделайте заливку. Если у вас томатная паста, то воды или бульона надо будет давать больше, чем к перетертым томатам. Соли надо столько, чтобы эта жидкость была в меру соленая. Перемешайте все ингредиенты для заливки и вылейте ее в форму. Мясо должно быть полностью покрыто. Заверните мясо фольгой в несколько слоев. Поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на 6 – 7 часов. Разберите готовое мясо на волокна и положите в контейнер для хранения.