Даже лучше, чем мясо: готовим рыбу по-французски
Источник:Shuba
Пикантная рыбная запеканка с картофелем, овощно-сливочным соусом и сыром отлично подойдет для ужина. Она способна стать вашим любимым блюдом.
Для приготовления нужна любая белая рыба, которая вам нравится. Рыба с картофелем – вкусная замена традиционного сочетания мяса и картофеля.
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Рецепт рыбы по-французски
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 150 граммов твердого сыра;
– 80 граммов масла;
– 1,5 килограмма картофеля;
– 800 граммов филе белой рыбы;
– 2 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки майонеза 67%;
– 4 зубчика чеснока;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 0,5 чайной ложки паприки;
– 200 граммов лука;
– 100 граммов моркови;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 лавровых листа;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка орегано;
– 200 миллилитров сливок 10%;
– 30 граммов зелени.
Приготовление:
- Овощи промойте и почистьте. Филе рыбы нарежьте, обваляйте в муке и обжарьте в масле с двух сторон до румяной корочки.
- В майонез добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенные через пресс, перец, паприку и перемешайте. Смажьте маринадом поджаренные кусочки рыбы.
- Лук нарежьте и отправьте в разогретую сковороду с маслом. Морковь натрите на грубую терку и добавьте к луку. Перемешайте и жарьте 3 – 5 минут.
- Картошку нарежьте кружочками шириной 5 миллиметров и проварите в кипящей воде 3 минуты.
- Натрите 2 зубчика чеснока, зелень мелко нашинкуйте и отправьте у луку и моркови. Налейте сливки, добавьте соль, перец, специи, перемешайте и протушите на маленьком огне 5 минут. Сыр натрите на грубой терке.
- Форму для запекания смажьте сливочным маслом, равномерно разложите картофель, налейте половину соуса и разровняйте. Сверху выложите рыбу, залейте оставшимся соусом и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. За 20 минут до конца приготовления накройте запеканку фольгой, чтобы сырная корочка не подгорела.