Для приготування потрібна будь-яка біла риба, яка вам подобається. Риба з картоплею – смачна зміна традиційного поєднання м'яса та картоплі.
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Рецепт риби по-французьки
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Овочі помийте та почистьте. Філе риби наріжте, обкачайте в борошні та обсмажте у маслі з двох боків до рум'яної скоринки.
- У майонез додайте 2 зубчики часнику, пропущені через прес, перець, паприку та перемішайте. Змастіть маринадом підсмажені шматочки риби.
- Цибулю наріжте та відправте в розігріту пательню з маслом. Моркву натріть на грубу тертку та додайте до цибулі. Перемішайте й смажте 3 – 5 хвилин.
- Картоплю наріжте кружальцями шириною 5 міліметрів та проваріть у киплячій воді 3 хвилини.
- Натріть 2 зубчики часнику, зелень дрібно наріжте та відправте до цибулі й моркви. Налийте вершки, додайте сіль, перець, спеції, перемішайте та протушкуйте на маленькому вогні 5 хвилин. Сир натріть на грубій тертці.
- Форму для запікання змастіть вершковим маслом, рівномірно розкладіть картоплю, налийте половину соусу й розрівняйте. Зверху викладіть рибу, залийте рештою соусу та посипте тертим сиром.
- Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. За 20 хвилин до кінця приготування накрийте запіканку фольгою, щоб сирна скоринка не підгоріла.