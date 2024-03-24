Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары.

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Хек с овощами

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке.
  2. Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски.
  3. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
  4. Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты.
  5. Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности.
  6. Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист.
  7. После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне.