Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары.

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Хек с овощами

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 700 граммов филе хека;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 70 граммов томатной пасты;

– 50 граммов пшеничной муки;

– 1 лавровый лист;

– соль, перец по вкусу.

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Приготовление:

Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке. Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты. Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности. Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист. После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне.

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