Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары.
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Хек с овощами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке.
- Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски.
- Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
- Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты.
- Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности.
- Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист.
- После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне.