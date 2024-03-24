Хек містить мало жиру, але все-таки він є трохи жирнішим, ніж тріска. Тому його вище цінують кулінари.
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Хек з овочами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте цибулю середніми кубиками, а моркву потріть на грубій тертці.
- Видаліть із хека нутрощі, посоліть та поперчіть з усіх боків. Поріжте на порційні шматки.
- Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на пательні з олією із двох боків до рум'яної скоринки.
- Окремо обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте натерту моркву. Обсмажте ще 3 – 4 хвилини.
- Томатну пасту розведіть у склянці води та перемішайте до однорідності.
- Покладіть у пательню до овочів шматочки обсмаженої риби та додайте томатну пасту зі склянки. Перемішайте та додайте лавровий лист.
- Після закипання пательню накрийте кришкою, тушкуйте рибу 10 – 15 хвилин на повільному вогні.