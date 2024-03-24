Хек містить мало жиру, але все-таки він є трохи жирнішим, ніж тріска. Тому його вище цінують кулінари.

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Хек з овочами

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 700 грамів філе хека;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 70 грамів томатної пасти;

– 50 грамів пшеничного борошна;

– 1 лавровий лист;

– сіль, перець до смаку.

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Приготування:

Наріжте цибулю середніми кубиками, а моркву потріть на грубій тертці. Видаліть із хека нутрощі, посоліть та поперчіть з усіх боків. Поріжте на порційні шматки. Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на пательні з олією із двох боків до рум'яної скоринки. Окремо обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте натерту моркву. Обсмажте ще 3 – 4 хвилини. Томатну пасту розведіть у склянці води та перемішайте до однорідності. Покладіть у пательню до овочів шматочки обсмаженої риби та додайте томатну пасту зі склянки. Перемішайте та додайте лавровий лист. Після закипання пательню накрийте кришкою, тушкуйте рибу 10 – 15 хвилин на повільному вогні.

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