Хек містить мало жиру, але все-таки він є трохи жирнішим, ніж тріска. Тому його вище цінують кулінари.

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Хек з овочами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте цибулю середніми кубиками, а моркву потріть на грубій тертці.
  2. Видаліть із хека нутрощі, посоліть та поперчіть з усіх боків. Поріжте на порційні шматки.
  3. Обваляйте рибу в борошні та обсмажте на пательні з олією із двох боків до рум'яної скоринки.
  4. Окремо обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте натерту моркву. Обсмажте ще 3 – 4 хвилини.
  5. Томатну пасту розведіть у склянці води та перемішайте до однорідності.
  6. Покладіть у пательню до овочів шматочки обсмаженої риби та додайте томатну пасту зі склянки. Перемішайте та додайте лавровий лист.
  7. Після закипання пательню накрийте кришкою, тушкуйте рибу 10 – 15 хвилин на повільному вогні.