Вы забудете обо всех остальных рецептах: как приготовить ресторанное блюдо из бюджетного хека
24 марта 2024, 19:52Читати новину українською
Источник:Shuba
Попробуйте приготовить этот вкуснейший хек с овощами. Он получится очень нежным и ароматным.
Хек содержит мало жира, но все-таки он немного жирнее, чем треска. Поэтому его выше ценят кулинары.
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Хек с овощами
- Время: 40 минут
- Порций: 2
– 700 граммов филе хека;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 70 граммов томатной пасты;
– 50 граммов пшеничной муки;
– 1 лавровый лист;
– соль, перец по вкусу. Нет времени воспроизвести этот рецепт, а так хочется чего-то полезного и питательного? Сохраните свои силы на карьерные свершения и наслаждайтесь уже готовой к употреблению продукцией ТМ "Водный Мир". Ведь это быстро, полезно и всегда вкусно!
Приготовление:
- Нарежьте лук средними кубиками, а морковь потрите на крупной терке.
- Удалите из хека внутренности, посолите и поперчите со всех сторон. Порежьте на порционные куски.
- Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки.
- Отдельно обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь. Обжарьте еще 3 – 4 минуты.
- Томатную пасту разведите в стакане воды и перемешайте до однородности.
- Положите в сковороду к овощам кусочки обжаренной рыбы и добавьте томатную пасту из стакана. Перемешайте и добавьте лавровый лист.
- После закипания сковороду накройте крышкой, тушите рыбу 10 – 15 минут на медленном огне.