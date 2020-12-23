Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує до святкового столу оригінальні рецепти рибних страв, які легко та швидко готуються та неодмінно сподобаються усім гостям.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко підготував рецепти рибних страв та поділився на офіційному сайті. Надзвичайно смачні страви чудово підійдуть до святкового меню – короп із фенхелем, стейк лосося, філе минтая із ніжним голландським соусом. Читайте також Що приготувати з червоної риби: смачні рецепти Стейк лосося із голландським соусом Інгредієнти:

– 200-300 г лосося;

– ½ лимона;

– 1 ст. л соняшникової олії;

– сіль, перець. Інгредієнти для соусу:

– 2 яєчних жовтки;

– 1-2 ст. л соку лимона;

– 50 г вершкового масла 82%;

– сіль, перець. Ретельно помийте стейк лосося водою, просушіть на паперовому рушнику. Духовку розігрійте до 180 градусів. Стейк посипте сіллю, перцем з обох сторін, полийте соком половини лимона, скропіть соняшниковою олією, перекладіть в деко та відправте запікатись на 15 хвилин. Для приготування голландського соусу змішайте два яєчних жовтки із сіллю, соком лимона, розігрійте у мисці на водяній бані на маленькому вогні до 70 градусів, помішуйте суміш, додайте 50 г м’якого вершкового масла, змішайте до повного розтанення масла.

Важливо! Готуйте соус 1-1,5 хвилини, не перенагрівайте суміш. Залиште соус при кімнатній температурі до повного охолодження. Витягніть теплий стейк лосося з духовки, викладіть на тарілку, полийте соусом. Стейк лосося із соусом Запечений короп із фенхелем Інгредієнти:

– 1 короп (1,5 кг);

– 1 корінь фенхелю;

– 1 ч. л насіння фенхелю;

– 1 лимон;

– 1 паличка кориці;

– 2 ст. л рослинної олії;

– сіль, перець. Ретельно помийте рибу водою, просушіть на паперовому рушнику, почистіть від луски, виріжте нутрощі, видаліть зябра. Корінь фенхелю ретельно помийте, обсушіть та наріжте скибочками. Рибу замаринуйте в солі, чорному перці, скропіть рослинною олією, соком половинки лимона, розріжте короп, в середину покладіть паличку кориці, додайте скибочки фенхелю, насіння фенхелю, перекладіть в деко. Духовку розігрійте до 175 градусів та відправте запікатись в духовку на 40 хвилин. Витягніть рибу з духовки, викладіть на тарілку. Запечений короп із фенхелем Філе минтая із голландським соусом і яблуком Інгредієнти: – 500 г філе минтая;

– ½ лимон;

– 2-3 ст. л манки;

– 50 г вершкового масла 82%;

– 1 ст. л соняшникової олії;

– сіль, перець. Інгредієнти для соусу:

– 2 яєчних жовтки;

– 1-2 ст. л соку лимона;

– 2-3 ст. л манки;

– 50 г вершкового масла 82%;

– сіль, перець. Для гарніру:

–1 яблуко;

– кріп;

– 100 мл води;

– 1 ч. л цукру

– 2 ст. л оцту; Ретельно помийте рибу водою, просушіть на паперовому рушнику. Рибу розріжте навпіл, посипте сіллю, перцем, скропіть соком половини лимона. Запаніруйте рибу у 3 ст. л манки з обох сторін. Розігрійте пательню, обсмажте декілька хвилин рибу на вершковому маслі. Духовку розігрійте до 180 градусів, перекладіть рибу в деко та відправте запікатись на 10 хвилин. Для приготування голландського соусу змішайте два яєчних жовтки із сіллю, соком лимона, розігрійте у мисці на водяній бані на маленькому вогні до 70 градусів, помішуйте суміш, додайте 50 г м’якого вершкового масла, змішайте до повного розтанення масла. Важливо! Готуйте соус 1-1,5 хвилини, не перенагрівайте суміш. Залиште соус при кімнатній температурі до повного охолодження. Для приготування гарніру ретельно помийте яблука, наріжте скибочками. Замаринуйте у 100 мл води скибочки яблук, додайте 2 ст. л оцту, цукру, подрібнений кріп та залиште на 10 хвилин. Витягніть рибу з духовки. Перед подачею викладіть на тарілку мариновані яблука, зверху теплу рибу, полийте соусом. Смачного! Філе минтая із соусом