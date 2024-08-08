Простой ужин, от которого все будут в восторге: Эктор показал, как сделать фантастические котлетки

8 августа 2024, 18:53
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Рыбные котлеты можно сделать по-настоящему вкусно. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи проекта "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Эти котлеты будут очень сочными. Обязательно попробуйте приготовить их на ужин.

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Сочные котлеты из тунца

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка тунца;
– 1 морковь;
– 1 кабачок;
– 1 лук;
– зелень, соль, перец, специи по вкусу;
– сок половины лимона;
– 2 – 3 яйца;
– 2 – 3 столовые ложки муки.

Смотрите, как готовить котлеты из тунца: видео

Приготовление:

  1. Тунца выложите в глубокую миску и разомните вилкой.
  2. Морковь и кабачок натрите на крупной терке и добавьте к тунцу.
  3. Лук порежьте кубиком, зелень измельчите и тоже высыпьте в миску.
  4. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте.
  5. Добавьте яйца и муку и снова перемешайте.
  6. Сформируйте котлетки и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
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Автор: Ольга Котів