Простой ужин, от которого все будут в восторге: Эктор показал, как сделать фантастические котлетки
8 августа 2024, 18:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Рыбные котлеты можно сделать по-настоящему вкусно. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи проекта "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.
Эти котлеты будут очень сочными. Обязательно попробуйте приготовить их на ужин.
Стоит попробовать Запеченные баклажаны с сыром и овощами: приготовьте по греческому рецепту
Сочные котлеты из тунца
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 1 банка тунца;
– 1 морковь;
– 1 кабачок;
– 1 лук;
– зелень, соль, перец, специи по вкусу;
– сок половины лимона;
– 2 – 3 яйца;
– 2 – 3 столовые ложки муки.
Смотрите, как готовить котлеты из тунца: видео
Приготовление:
- Тунца выложите в глубокую миску и разомните вилкой.
- Морковь и кабачок натрите на крупной терке и добавьте к тунцу.
- Лук порежьте кубиком, зелень измельчите и тоже высыпьте в миску.
- Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте.
- Добавьте яйца и муку и снова перемешайте.
- Сформируйте котлетки и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.