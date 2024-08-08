Простой ужин, от которого все будут в восторге: Эктор показал, как сделать фантастические котлетки

Рыбные котлеты можно сделать по-настоящему вкусно. Попробуйте воспользоваться рецептом судьи проекта "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво.

Эти котлеты будут очень сочными. Обязательно попробуйте приготовить их на ужин.

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Сочные котлеты из тунца

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

– 1 банка тунца;– 1 морковь;– 1 кабачок;– 1 лук;– зелень, соль, перец, специи по вкусу;– сок половины лимона;– 2 – 3 яйца;– 2 – 3 столовые ложки муки.

Смотрите, как готовить котлеты из тунца: видео

Приготовление:

Тунца выложите в глубокую миску и разомните вилкой. Морковь и кабачок натрите на крупной терке и добавьте к тунцу. Лук порежьте кубиком, зелень измельчите и тоже высыпьте в миску. Добавьте соль, перец, специи и сок лимона. Перемешайте. Добавьте яйца и муку и снова перемешайте. Сформируйте котлетки и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета с обеих сторон.