По этому рецепту баклажаны готовят в Греции. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Запеченные баклажаны с сыром

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 баклажан;

– 1 – 2 помидора;

– 1 паприка;

– 150 граммов феты;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– специи по вкусу;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– моцарелла или пармезан по желанию.

Смотрите, как приготовить запеченные баклажаны с сыром: видео

Приготовление:

Баклажаны порежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу. Сверху выложите порезанные помидоры, паприку и натрите чеснок. Щедро посыпьте сыром фета и приправьте орегано. По желанию натрите сверху моцареллу или пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно час.

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