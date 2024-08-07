По этому рецепту баклажаны готовят в Греции. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Запеченные баклажаны с сыром

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить запеченные баклажаны с сыром: видео

Приготовление:

  1. Баклажаны порежьте пополам и сделайте надрезы. Смажьте маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  2. Сверху выложите порезанные помидоры, паприку и натрите чеснок. Щедро посыпьте сыром фета и приправьте орегано.
  3. По желанию натрите сверху моцареллу или пармезан. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно час.