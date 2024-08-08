Ці котлети будуть дуже соковитими. Обов'язково спробуйте приготувати їх на вечерю.
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Соковиті котлети з тунця
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Дивіться, як готувати котлети з тунця: відео
Приготування:
- Тунця викладіть в глибоку миску та розімніть виделкою.
- Моркву і кабачок натріть на великій тертці та додайте до тунця.
- Цибулю поріжте кубиком, зелень подрібніть і теж висипте в миску.
- Додайте сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішайте.
- Додайте яйця та борошно і знову перемішайте.
- Сформуйте котлетки та смажте на розігрітій пательні з олією до золотистого кольору з обох сторін.