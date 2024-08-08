Ці котлети будуть дуже соковитими. Обов'язково спробуйте приготувати їх на вечерю.

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Соковиті котлети з тунця

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка тунця;

– 1 морква;

– 1 кабачок;

– 1 цибуля;

– зелень, сіль, перець, спеції до смаку;

– сік половини лимона;

– 2 – 3 яйця;

– 2 – 3 столові ложки борошна.

Дивіться, як готувати котлети з тунця: відео

Приготування:

Тунця викладіть в глибоку миску та розімніть виделкою. Моркву і кабачок натріть на великій тертці та додайте до тунця. Цибулю поріжте кубиком, зелень подрібніть і теж висипте в миску. Додайте сіль, перець, спеції та сік лимона. Перемішайте. Додайте яйця та борошно і знову перемішайте. Сформуйте котлетки та смажте на розігрітій пательні з олією до золотистого кольору з обох сторін.

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