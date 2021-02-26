Український актор та зірка гумор шоу "Вар'яти" Віталік Тильний поділився смачним рецептом рибних котлет.

Талановитий актор "Вар'яти-шоу" на Новому каналі – Віталік Тильний зізнався, що відновив заняття в тренажерному залі та пильно слідкує за своєю фігурою, адже за зиму набрав декілька зайвих кілограмів.

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Віталік Тильний обирає у своєму раціоні більше овочів та риби, щоб налагодити процес схуднення. Сьогодні актор поділився рецептом своїх улюблених котлет з білого окуня, котрі частенько готує на природі.

Тепер їм більше овочів та риби. Ділюсь улюбленим рецептом рибних котлеток. До речі, найчастіше їх готую в тандирі. Тоді вони мають присмак копченості та запах димку. Смачними виходять й приготовані вдома на пательні, – прокоментував Віталік Тильний.

Віталік Тильний/Новий канал

Щоб приготувати аналогічні котлети, як у Віталіка Тильного нам потрібно декілька інгредієнтів та трішки часу. Гайда готувати разом!

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

– 500 г риби (білий окунь);

– 2 скибочки білого хліба;

– 1 яйце;

– 2 цибулини;

– 2 ст. л олії;

– сіль та перець на ваш смак.

Ретельно почистіть рибу, зніміть луску та відваріть до готовності. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиками. Обсмажте цибулю на розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору. Охолодіть рибу, видаліть кісточки. У чаші блендера подрібніть рибу, цибулю та додайте яйце. Посоліть фарш та поперчіть на ваш смак. Сформуйте вологими руками рибні котлети та обсмажте їх з обох боків до готовності. Смачного!

До речі, прем’єра нових випусків "Вар’яти-шоу" вже 17 березня о 19:00 на Новому каналі. Не пропустіть!