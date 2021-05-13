Марко Черветті розповідає як правильно приготувати бульйон, щоб він був ароматним. До страви додають рибу, а також мідії, креветки, запашні трави та овочі – фенхель, стебло селери.

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Рибний бульйон

Інгредієнти:

– 1 риба (скумбрія);

– стебло селери;

– 1 морква;

– 1/2 цибулі;

– 1 фенхель;

– 3 зубчики часнику;

– креветки;

– 1 кальмар;

– біле вино;

– оливкова олія;

– 2 літри води;

– мідії;

– петрушка;

– кінза;

– зелена цибуля;

– чебрець;

– шавлія;

– лавровий лист;

– перець (горошок).

Помийте моркву, почистіть, наріжте скибочками. Помийте фенхель, стебло селери, наріжте кубиками. Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. Кальмар, креветки помийте, почистіть. Рибу ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками. У каструлі з оливковою олією, обсмажте рибу, панцирі креветок, додайте овочі, вино, воду, варіть на маленькому вогні протягом 45 хвилин. Далі – додайте мідії, стебло селери, перець, перемішайте, варіть 12 хвилин. Усю зелень помийте, додайте у бульйон. Бульйон зніміть з вогню, зцідіть. Викладіть у тарілку. Смачного!

Рибний бульйон від Марко черветті – рецепт у відео: