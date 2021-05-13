Марко Черветті розповідає як правильно приготувати бульйон, щоб він був ароматним. До страви додають рибу, а також мідії, креветки, запашні трави та овочі – фенхель, стебло селери.
Читайте також Як приготувати фенхель: простий рецепт від Марко Черветті
Рибний бульйон
- Помийте моркву, почистіть, наріжте скибочками.
- Помийте фенхель, стебло селери, наріжте кубиками.
- Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем.
- Кальмар, креветки помийте, почистіть.
- Рибу ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- У каструлі з оливковою олією, обсмажте рибу, панцирі креветок, додайте овочі, вино, воду, варіть на маленькому вогні протягом 45 хвилин. Далі – додайте мідії, стебло селери, перець, перемішайте, варіть 12 хвилин.
- Усю зелень помийте, додайте у бульйон.
- Бульйон зніміть з вогню, зцідіть.
- Викладіть у тарілку. Смачного!
Рибний бульйон від Марко черветті – рецепт у відео: