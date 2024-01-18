Божественный рыбный пирог Джейми Оливера: приготовьте лишь из 5 ингредиентов
18 января 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:УНИАН
Вкусный пирог можно приготовить без замешивания теста. Известный британский повар Джейми Оливер рассказал свой простой рецепт.
Для приготовления вам понадобится всего 30 минут и 5 ингредиентов. Их можно приобрести в любом супермаркете.
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Рецепт рыбного пирога от Джейми Оливера
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 граммов копченой пикши;
– два пучка зеленого лука;
– 250 грамм листьев шпината;
– 150 граммов сыра Чедер;
– четыре листа теста фило.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тем временем нарежьте зеленый лук, положите его в жаростойкую сковороду диаметром 30 сантиметров с антипригарным покрытием, разогретую на сильном огне. Жарьте 2 минуты на столовой ложке оливкового масла.
- Затем выложите сверху шпинат, дайте ему немного пропариться и выключите огонь. Добавьте 100 миллилитров воды, разложите сверху кусочки рыбы.
- Натрите на мелкой терке большую часть сыра и приправьте начинку черным перцем. Быстро выложите сверху листы фило, заправляя их вокруг рыбы и по бокам формы.
- Сверху натрите оставшийся кусочек сыра, сбрызните пирог половиной столовой ложки оливкового масла и отправьте форму в духовку на 15 – 17 минут. Готовый пирог будет золотистым и хрустящим.