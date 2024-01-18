На приготування вам знадобиться всього 30 хвилин та 5 інгредієнтів. Їх можна придбати в будь-якому супермаркеті.
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Рецепт рибного пирога від Джеймі Олівера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Тим часом наріжте зелену цибулю, покладіть її в жаростійку пательню діаметром 30 сантиметрів з антипригарним покриттям, розігріту на сильному вогні. Смажте 2 хвилини на столовій ложці оливкової олії.
- Потім викладіть зверху шпинат, дайте йому трохи пропаритися і вимкніть вогонь. Додайте 100 мілілітрів води, розкладіть зверху шматочки риби.
- Натріть на дрібній тертці більшу частину сиру і приправте начинку чорним перцем. Швидко викладіть зверху листи філо, заправляючи їх навколо риби та з боків форми.
- Зверху натріть шматочок сиру, що залишився, збризніть пиріг половиною столової ложки оливкової олії та відправте форму в духовку на 15 – 17 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим і хрустким.