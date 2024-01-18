На приготування вам знадобиться всього 30 хвилин та 5 інгредієнтів. Їх можна придбати в будь-якому супермаркеті.

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Рецепт рибного пирога від Джеймі Олівера

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів копченої пікші;

– два пучки зеленої цибулі;

– 250 грамів листя шпинату;

– 150 грамів сиру Чедер;

– чотири листи тіста філо.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Тим часом наріжте зелену цибулю, покладіть її в жаростійку пательню діаметром 30 сантиметрів з антипригарним покриттям, розігріту на сильному вогні. Смажте 2 хвилини на столовій ложці оливкової олії. Потім викладіть зверху шпинат, дайте йому трохи пропаритися і вимкніть вогонь. Додайте 100 мілілітрів води, розкладіть зверху шматочки риби. Натріть на дрібній тертці більшу частину сиру і приправте начинку чорним перцем. Швидко викладіть зверху листи філо, заправляючи їх навколо риби та з боків форми. Зверху натріть шматочок сиру, що залишився, збризніть пиріг половиною столової ложки оливкової олії та відправте форму в духовку на 15 – 17 хвилин. Готовий пиріг буде золотистим і хрустким.

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