Для приготовления вам понадобится всего 30 минут и 5 ингредиентов. Их можно приобрести в любом супермаркете.
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Рецепт рыбного пирога от Джейми Оливера
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Тем временем нарежьте зеленый лук, положите его в жаростойкую сковороду диаметром 30 сантиметров с антипригарным покрытием, разогретую на сильном огне. Жарьте 2 минуты на столовой ложке оливкового масла.
- Затем выложите сверху шпинат, дайте ему немного пропариться и выключите огонь. Добавьте 100 миллилитров воды, разложите сверху кусочки рыбы.
- Натрите на мелкой терке большую часть сыра и приправьте начинку черным перцем. Быстро выложите сверху листы фило, заправляя их вокруг рыбы и по бокам формы.
- Сверху натрите оставшийся кусочек сыра, сбрызните пирог половиной столовой ложки оливкового масла и отправьте форму в духовку на 15 – 17 минут. Готовый пирог будет золотистым и хрустящим.