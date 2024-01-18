Для приготовления вам понадобится всего 30 минут и 5 ингредиентов. Их можно приобрести в любом супермаркете.

Стоит попробовать Вы забудете о магазинных: рецепт культовых пампушек с чесноком от шефа

Рецепт рыбного пирога от Джейми Оливера

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов копченой пикши;

– два пучка зеленого лука;

– 250 грамм листьев шпината;

– 150 граммов сыра Чедер;

– четыре листа теста фило.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тем временем нарежьте зеленый лук, положите его в жаростойкую сковороду диаметром 30 сантиметров с антипригарным покрытием, разогретую на сильном огне. Жарьте 2 минуты на столовой ложке оливкового масла. Затем выложите сверху шпинат, дайте ему немного пропариться и выключите огонь. Добавьте 100 миллилитров воды, разложите сверху кусочки рыбы. Натрите на мелкой терке большую часть сыра и приправьте начинку черным перцем. Быстро выложите сверху листы фило, заправляя их вокруг рыбы и по бокам формы. Сверху натрите оставшийся кусочек сыра, сбрызните пирог половиной столовой ложки оливкового масла и отправьте форму в духовку на 15 – 17 минут. Готовый пирог будет золотистым и хрустящим.

Понравился пирог? Попробуйте еще приготовить очень вкусный печеный картофель по рецепту Джейми Оливера.