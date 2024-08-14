Такой вкусный, что исчезает моментально: готовим салат с баклажанами на зиму

14 августа 2024, 19:37
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Shuba

Салат с баклажанами точно пригодится зимой. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту.

Баклажаны будут просто незабываемыми на вкус. Они удивят всех ваших родных.

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Салат из баклажанов

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 баклажана;
– 4 лука;
– 4 моркови;
– 10 томатов;
– 8 зубчиков чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 2 сантиметра, посолите и обжарьте до румяности с двух сторон.
  2. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе, помешивая, до полуготовности. Посолите и поперчите.
  3. Помидоры залейте кипятком на 1 минуту, затем снимите кожицу и пропустите через мясорубку вместе с чесноком. Добавьте соль, сахар, уксус, перемешайте и доведите до кипения.
  4. В стерилизованные банки выложите слоями баклажаны и лук с морковью. Заливайте слои томатной смесью.
  5. Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут после закипания воды в кастрюле. Далее герметично закройте их крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

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