Баклажани смакуватимуть просто незабутньо. Вони здивують усіх ваших рідних.
Варто спробувати Як у мами: готуємо форшмак з баклажанів, який буде до смаку всім
Салат з баклажанів
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Баклажани наріжте кружальцями завтовшки 2 сантиметри, посоліть і обсмажте до рум'яності з двох боків.
- Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте разом, помішуючи, до напівготовності. Посоліть і поперчіть.
- Помідори залийте окропом на 1 хвилину, потім зніміть шкірку і пропустіть через м'ясорубку разом із часником. Додайте сіль, цукор, оцет, перемішайте і доведіть до кипіння.
- У стерилізовані банки викладіть шарами баклажани та цибулю з морквою. Заливайте шари томатною сумішшю.
- Накрийте банки кришками й стерилізуйте 15 хвилин після закипання води в каструлі. Далі герметично закрийте їх кришками, переверніть і закутайте до повного охолодження.