Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как такой салат делает он. Это блюдо можно взять на работу или хранить в холодильнике, ведь в банке салат остается свежим на достаточно долгое время.

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Рецепт вкусного салата в банке

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Порежьте черри пополам, лук – полукольцами, а сыр – кубиками.
  2. В банку налейте масло и сок лайма. Добавьте соль и перец.
  3. Выкладывайте ингредиенты слоями, завершая травами и листьями.