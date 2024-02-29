Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.

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Рецепт смачного салату в банці

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1

Приготування:

  1. Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками.
  2. У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець.
  3. Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.