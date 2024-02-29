Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.
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Рецепт смачного салату в банці
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками.
- У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець.
- Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.