Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як такий салат робить він. Цю страву можна також взяти на роботу чи зберігати в холодильнику, адже в банці салат залишається свіжим на досить довгий час.

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Рецепт смачного салату в банці

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– сіль, перець до смаку;

– сік половини лайма;

– 40 грамів томатів чері;

– 60 грамів кукурудзи;

– 60 грамів червоних бобів;

– 15 грамів червоної цибулі;

– 50 грамів сиру фелата;

– 10 грамів кінзи;

– 25 грамів салату Ромен.

Приготування:

Поріжте чері навпіл, цибулю – півкільцями, а сир – кубиками. У банку налийте олію і сік лайма. Додайте сіль та перець. Викладайте інгредієнти шарами, завершуючи травами та листям.

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