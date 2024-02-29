Салат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом
29 февраля 2024, 20:58Читати новину українською
Источник:hectorjimenezbravo
Удивите гостей интересной подачей салата. Презентуйте вкусное блюдо в банке.
Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как такой салат делает он. Это блюдо можно взять на работу или хранить в холодильнике, ведь в банке салат остается свежим на достаточно долгое время.
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Рецепт вкусного салата в банке
- Время: 15 минут
- Порций: 1
– 20 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– сок половины лайма;
– 40 граммов томатов черри;
– 60 граммов кукурузы;
– 60 граммов красных бобов;
– 15 граммов красного лука;
– 50 граммов сыра фелата;
– 10 граммов кинзы;
– 25 граммов салата Ромен.
Приготовление:
- Порежьте черри пополам, лук – полукольцами, а сыр – кубиками.
- В банку налейте масло и сок лайма. Добавьте соль и перец.
- Выкладывайте ингредиенты слоями, завершая травами и листьями.