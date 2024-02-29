Салат в банке: Эктор Хименес-Браво взорвал инстаграм гениальным в своей простоте рецептом

Удивите гостей интересной подачей салата. Презентуйте вкусное блюдо в банке.

Судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как такой салат делает он. Это блюдо можно взять на работу или хранить в холодильнике, ведь в банке салат остается свежим на достаточно долгое время.

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Рецепт вкусного салата в банке

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1

– 20 миллилитров оливкового масла;– соль, перец по вкусу;– сок половины лайма;– 40 граммов томатов черри;– 60 граммов кукурузы;– 60 граммов красных бобов;– 15 граммов красного лука;– 50 граммов сыра фелата;– 10 граммов кинзы;– 25 граммов салата Ромен.

Приготовление:

Порежьте черри пополам, лук – полукольцами, а сыр – кубиками. В банку налейте масло и сок лайма. Добавьте соль и перец. Выкладывайте ингредиенты слоями, завершая травами и листьями.