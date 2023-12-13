Необычайно просто и очень вкусно: готовим культовый салат "Белочка" к Новому году

13 декабря 2023, 15:15
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Источник:

ТСН

"Белочка" – это один из самых простых салатов, который следует приготовить на Новый год или Рождество. Его можно и подавать самостоятельно, и использовать как начинку к хрустящим корзинам, тарталеткам, булочкам и так далее.

Этот салат также называют "еврейским". Способов его приготовления салата есть 2 – с плавленым сыром и твердым, поэтому выбирайте по своему вкусу.

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Рецепт салата "Белочка"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 отварных яйца;
– 100 граммов твердого сыра или 3 плавленых сырка;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов майонеза;
– 2 щепотки соли;
– молотый черный перец по вкусу.


Выбирайте сыр по вкусу / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. На среднюю или крупную терку натрите сыр, а на мелкую – чеснок.
  2. Отварите яйца, почистите и также натрите на терку.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  4. Перед подачей готовое блюдо можно посыпать сыром или нарезанным яйцом.
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Автор: Ольга Котів