Необычайно просто и очень вкусно: готовим культовый салат "Белочка" к Новому году
13 декабря 2023, 15:15Читати новину українською
Источник:ТСН
"Белочка" – это один из самых простых салатов, который следует приготовить на Новый год или Рождество. Его можно и подавать самостоятельно, и использовать как начинку к хрустящим корзинам, тарталеткам, булочкам и так далее.
Этот салат также называют "еврейским". Способов его приготовления салата есть 2 – с плавленым сыром и твердым, поэтому выбирайте по своему вкусу.
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Рецепт салата "Белочка"
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– 3 отварных яйца;
– 100 граммов твердого сыра или 3 плавленых сырка;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов майонеза;
– 2 щепотки соли;
– молотый черный перец по вкусу.
Выбирайте сыр по вкусу / Фото Unsplash
Приготовление:
- На среднюю или крупную терку натрите сыр, а на мелкую – чеснок.
- Отварите яйца, почистите и также натрите на терку.
- Смешайте все ингредиенты в миске с майонезом, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
- Перед подачей готовое блюдо можно посыпать сыром или нарезанным яйцом.