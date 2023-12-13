Цей салат також називають "єврейським". Способів його приготування салату є 2 – з плавленим сиром і твердим, тож обирайте на свій смак.
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Рецепт салату "Білочка"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Обирайте сир до смаку / Фото Unsplash
Приготування:
- На середню або велику тертку натріть сир, а на дрібну – часник.
- Відваріть яйця, почистьте і також натріть на тертку.
- Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте.
- Перед подаванням готову страву можна посипати твердим сиром або нарізаним яйцем.