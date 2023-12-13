Цей салат також називають "єврейським". Способів його приготування салату є 2 – з плавленим сиром і твердим, тож обирайте на свій смак.

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Рецепт салату "Білочка"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Просто і дуже смачно: готуємо культовий салат Білочка до Нового року
Обирайте сир до смаку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. На середню або велику тертку натріть сир, а на дрібну – часник.
  2. Відваріть яйця, почистьте і також натріть на тертку.
  3. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте.
  4. Перед подаванням готову страву можна посипати твердим сиром або нарізаним яйцем.