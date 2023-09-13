Смачний салат з сухариками і беконом ззовні чимось схожий на класичний салат Цезар, але цей варіант без курки та яєць. До складу салату входять прості інгредієнти, серед яких бекон, сухарики та помідори.

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Такий салат стане в пригоді коли неочікувано на порозі з'явилися гості, або немає часу на довгі приготування їжі. Адже для нього потрібно всього 10 хвилин.

Рецепт салату з сухариками та беконом

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1/3 салату айсберг;

– 2 середні томати або 8 чері;

– 150 г грудинки чи бекону;

– 3 – 4 шматочки чорного хлібу, трішки олії;

– пармезан.

Для заправки:

– 2 столові ложки сметани;

– 1 зубчик часнику;

– 1/4 чайної ложки солі;

– французька гірчиця.

Приготування:

Нарізаємо хліб кубиками та обсмажуємо на невеликій кількості олії до хрумкої скоринки. Можна також смажити його на сухій сковорідці.

Рвемо салат руками, а для заправки змішуємо всі інгредієнти: сметану, гірчицю, сіль та натертий на дрібній тертці часник. Перемішуємо та викладаємо на порційні тарілки.

Розрізаємо навпіл чері, або довільними шматочками томати. Додаємо до салату.

Нарізаємо довільними шматочками бекон, обсмажуємо на сковорідці та подаємо разом із салатом.

Готовий салат рясно посипаємо сиром пармезан та подаємо до столу.

Смачного!

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