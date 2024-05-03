Такая закуска должна быть на столе, хотя бы для того, чтобы разбавить мясные блюда свежими овощами. А еще его так быстро и легко готовить!
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Греческий салат без майонеза
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Такая вкуснятина / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Смешайте оливковое масло и специи в чашке.
- Салат промойте и обсушите на бумажном полотенце.
- Затем нарежьте его на более мелкие кусочки и выложите в салатник.
- Помидоры помойте и нарежьте кубиками.
- Огурцы почистите от кожуры и нарежьте половинками.
- Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Добавьте овощи в салатник с листьями салата.
- Добавляем маслины в салатник с овощами и аккуратно перемешайте салат.
- Посыпьте овощи нарезанным мелкими кубиками сыром фета, полейте оливковым маслом и специями.
- Все тщательно перемешайте.