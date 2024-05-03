Такая закуска должна быть на столе, хотя бы для того, чтобы разбавить мясные блюда свежими овощами. А еще его так быстро и легко готовить!

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Греческий салат без майонеза

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 200 грамм салата Айсберг;

– 300 грамм помидоров;

– 150 грамм огурцов;

– 50 грамм лука репчатого;

– 50 грамм маслин;

– 200 грамм сыра Фета;

– специи: соль, орегано.

Приготовление:

Смешайте оливковое масло и специи в чашке. Салат промойте и обсушите на бумажном полотенце. Затем нарежьте его на более мелкие кусочки и выложите в салатник. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. Огурцы почистите от кожуры и нарежьте половинками. Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте овощи в салатник с листьями салата. Добавляем маслины в салатник с овощами и аккуратно перемешайте салат. Посыпьте овощи нарезанным мелкими кубиками сыром фета, полейте оливковым маслом и специями. Все тщательно перемешайте.

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