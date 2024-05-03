Такая закуска должна быть на столе, хотя бы для того, чтобы разбавить мясные блюда свежими овощами. А еще его так быстро и легко готовить!

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Греческий салат без майонеза

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Салат без майонеза

Такая вкуснятина / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Смешайте оливковое масло и специи в чашке.
  2. Салат промойте и обсушите на бумажном полотенце.
  3. Затем нарежьте его на более мелкие кусочки и выложите в салатник.
  4. Помидоры помойте и нарежьте кубиками.
  5. Огурцы почистите от кожуры и нарежьте половинками.
  6. Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  7. Добавьте овощи в салатник с листьями салата.
  8. Добавляем маслины в салатник с овощами и аккуратно перемешайте салат.
  9. Посыпьте овощи нарезанным мелкими кубиками сыром фета, полейте оливковым маслом и специями.
  10. Все тщательно перемешайте.