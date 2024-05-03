Така закуска має бути на столі, хоч би для того, щоб розбавити м'ясні страви свіжими овочами. А ще його так швидко та легко готувати!
До теми Що приготувати з редиски: незвичний рецепт салату, який сподобається всім гостям
Грецький салат без майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Змішайте оливкову олію і спеції в чашці.
- Салат промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
- Потім наріжте його на більш дрібні шматочки і викладіть в салатник.
- Помідори помийте і наріжте кубиками.
- Огірки почистіть від шкірки та нарізати половинками.
- Цибулю почистіть та наріжте тонкими скибочками.
- Додайте овочі в салатник з листям салату.
- Додаємо маслини в салатник з овочами та акуратно перемішайте салат.
- Посипте овочі нарізаним дрібними кубиками сиром фета, полийте оливковою олією і спеціями.
- Все ретельно перемішайте.