Азійський салат внесе особливу нотку у ваш звичний прийом їжі. Він легкий та швидкий у приготуванні, а смак – надзвичайний.

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Такий салат можна подавати як самостійну страву до буденного чи святкового столу, або до овочевого гарніру з картоплі чи рису.

Рецепт азійського салату з куркою

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Заздалегідь відваріть куряче філе. Охолодіть його та наріжте тонкою соломкою.
  • Аналогічно наріжте солодкі перці, а з помідора видаліть насіння та м'якоть наріжте тонкими шматочками.
  • Помийте кінзу під проточною водою, просушіть та наріжте шматочками.
  • Для соусу змішайте гарячу олію, соєвий соус та подрібнені зубчики часнику. Заправте все та перемішайте.
  • Перед подачею посипте насіння кунжуту або перемішайте одразу.

Смачного!