Азійський салат внесе особливу нотку у ваш звичний прийом їжі. Він легкий та швидкий у приготуванні, а смак – надзвичайний.
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Такий салат можна подавати як самостійну страву до буденного чи святкового столу, або до овочевого гарніру з картоплі чи рису.
Рецепт азійського салату з куркою
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Заздалегідь відваріть куряче філе. Охолодіть його та наріжте тонкою соломкою.
- Аналогічно наріжте солодкі перці, а з помідора видаліть насіння та м'якоть наріжте тонкими шматочками.
- Помийте кінзу під проточною водою, просушіть та наріжте шматочками.
- Для соусу змішайте гарячу олію, соєвий соус та подрібнені зубчики часнику. Заправте все та перемішайте.
- Перед подачею посипте насіння кунжуту або перемішайте одразу.
Смачного!