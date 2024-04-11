Любимый весенний салат: готовим с черемшой и яйцом
11 апреля 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:"Домашні рецепти від Natalia Sus"
Черемша занесена в Красную книгу Украины, поэтому собирать ее в лесах категорически запрещено. И стоит помнить, что обычно черемша, которая продается на стихийных рынках, собрана нелегально.
Поэтому если вы хотите лакомиться этой зеленью, советуем выращивать ее собственноручно. Семена черемши продаются в свободном доступе.
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Салат из черемши с яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 3 яйца;
– 100 граммов феты;
– 100 граммов черемши;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки майонеза 67%;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания. Затем охладите их, почистите и разделите на желтки и белки.
- В салатник выложите фету и желтки. Измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.
- Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте на свой вкус и положите в салатник к остальным ингредиентам.
- Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте.