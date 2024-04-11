Тому якщо ви хочете ласувати цією зеленню, радимо вирощувати її власноруч. Насіння черемші продається у вільному доступі.
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Салат з черемші з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Яйця відваріть на круто впродовж 10 хвилин після закипання. Потім охолодіть їх, почистьте і розділіть на жовтки та білки.
- У салатник викладіть фету і жовтки. Подрібніть їх виделкою. Білки поріжте дрібними кубиками та додайте в салатник.
- Черемшу добре промийте, відріжте хвостики. Наріжте на свій смак і покладіть у салатник до решти інгредієнтів.
- Додайте сметану, майонез, сіль і все добре перемішайте.