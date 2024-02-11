Из того, что есть в холодильнике: готовим аппетитный салат "Чумацкий" из доступных продуктов

Вкусный салат можно приготовить из самых простых продуктов. Попробуйте "Чумацкий" – вам точно понравится

Этот салат немного похож на знакомое всем Оливье. Поэтому если вам оно нравится, обязательно приготовьте его.

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Салат "Чумацкий"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 200 граммов ветчины;– 1 красный болгарский перец;– 2 вареные картофелины;– 150 граммов консервированного горошка;– 20 граммов зеленого лука;– соль, черный молотый перец по вкусу;– 50 граммов майонеза 72%.

Приготовление:

Ветчину или колбасу нарежьте кубиком. Вымытый и обсушенный сладкий перец разрежьте пополам, почистите от зерен и тоже нарежьте кубиками. То же самое сделайте с отварным картофелем. Зеленый лук промойте, обсушите и измельчите. В миску выложите все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный горошек, соль, перец, майонез и хорошо перемешайте.