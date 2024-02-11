Из того, что есть в холодильнике: готовим аппетитный салат "Чумацкий" из доступных продуктов

11 февраля 2024, 20:45
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Источник:

Shuba

Вкусный салат можно приготовить из самых простых продуктов. Попробуйте "Чумацкий" – вам точно понравится

Этот салат немного похож на знакомое всем Оливье. Поэтому если вам оно нравится, обязательно приготовьте его.

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Салат "Чумацкий"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов ветчины;
– 1 красный болгарский перец;
– 2 вареные картофелины;
– 150 граммов консервированного горошка;
– 20 граммов зеленого лука;
– соль, черный молотый перец по вкусу;
– 50 граммов майонеза 72%.

Приготовление:

  1. Ветчину или колбасу нарежьте кубиком. Вымытый и обсушенный сладкий перец разрежьте пополам, почистите от зерен и тоже нарежьте кубиками.
  2. То же самое сделайте с отварным картофелем. Зеленый лук промойте, обсушите и измельчите.
  3. В миску выложите все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный горошек, соль, перец, майонез и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів