Цей салат трохи схожий на знайоме всім Олів'є. Тож якщо вам воно подобається, обов'язково приготуйте його.
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Салат "Чумацький"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Шинку або ковбасу наріжте кубиком. Вимитий і обсушений солодкий перець розріжте навпіл, почистьте від зернят і теж наріжте кубиком.
- Те ж саме зробіть з відвареною картоплею. Зелену цибулю промийте, обсушіть і подрібніть.
- У миску викладіть усі нарізані інгредієнти, додайте консервований горошок, сіль, перець, майонез і добре перемішайте.