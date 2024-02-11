Цей салат трохи схожий на знайоме всім Олів'є. Тож якщо вам воно подобається, обов'язково приготуйте його.

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Салат "Чумацький"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів шинки;

– 1 червоний болгарський перець;

– 2 варені картоплини;

– 150 грамів консервованого горошку;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– сіль, чорний мелений перець до смаку;

– 50 грамів майонезу 72%.

Приготування:

Шинку або ковбасу наріжте кубиком. Вимитий і обсушений солодкий перець розріжте навпіл, почистьте від зернят і теж наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з відвареною картоплею. Зелену цибулю промийте, обсушіть і подрібніть. У миску викладіть усі нарізані інгредієнти, додайте консервований горошок, сіль, перець, майонез і добре перемішайте.

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