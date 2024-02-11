Цей салат трохи схожий на знайоме всім Олів'є. Тож якщо вам воно подобається, обов'язково приготуйте його.

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Салат "Чумацький"

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Шинку або ковбасу наріжте кубиком. Вимитий і обсушений солодкий перець розріжте навпіл, почистьте від зернят і теж наріжте кубиком.
  2. Те ж саме зробіть з відвареною картоплею. Зелену цибулю промийте, обсушіть і подрібніть.
  3. У миску викладіть усі нарізані інгредієнти, додайте консервований горошок, сіль, перець, майонез і добре перемішайте.